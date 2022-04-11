В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин заявил, что первая «Ангара» будет запущена с космодрома Восточный в декабре 2023 года

Игнат Далакян
22:34 11.04.2022
Согласно сообщению, одновременно с пуском «Ангары» в четвертом квартале 2023 года начнутся испытания системы аварийного спасения корабля «Орел».
Рогозин заявил, что первая «Ангара» будет запущена с космодрома Восточный в декабре 2023 года
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в декабре 2023 года, будет запущена легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Первый пуск "Ангары" состоится в ранее намеченные сроки - декабрь 2023 года. Сначала новый стартовый комплекс космодрома "Восточный" протестирует "Ангара А1.2", затем тяжелая», - говорится в Telegram-канале Рогозина.

Кроме того, одновременно в четвертом квартале 2023 года начнутся испытания системы аварийного спасения корабля «Орел». Для этого на Восточный помимо корабля будет доставлена «Ангара НЖ».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Путину будет доложено видение Роскосмоса по дальнейшему сотрудничеству на МКС. Дмитрий Рогозин отметил, что в отношении российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института в ЦНИИмаш были введены санкции, и теперь без этих организаций невозможна безопасная эксплуатация МКС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:00 В стране и мире
Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»
21:10 В стране и мире
МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон-грата
19:49 Армия
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
18:27 Армия
В МО РФ рассказали о карательных рейдах украинских боевиков в Славянске
17:25 В стране и мире
Песков сообщил о завершении встречи Путина и Нехаммера
Популярное
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
В МО РФ заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича
Видео
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.