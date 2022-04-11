Рогозин заявил, что первая «Ангара» будет запущена с космодрома Восточный в декабре 2023 года

Согласно сообщению, одновременно с пуском «Ангары» в четвертом квартале 2023 года начнутся испытания системы аварийного спасения корабля «Орел».

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Первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в декабре 2023 года, будет запущена легкая ракета-носитель «Ангара-1.2». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Первый пуск "Ангары" состоится в ранее намеченные сроки - декабрь 2023 года. Сначала новый стартовый комплекс космодрома "Восточный" протестирует "Ангара А1.2", затем тяжелая», - говорится в Telegram-канале Рогозина.

Кроме того, одновременно в четвертом квартале 2023 года начнутся испытания системы аварийного спасения корабля «Орел». Для этого на Восточный помимо корабля будет доставлена «Ангара НЖ».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что Путину будет доложено видение Роскосмоса по дальнейшему сотрудничеству на МКС. Дмитрий Рогозин отметил, что в отношении российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института в ЦНИИмаш были введены санкции, и теперь без этих организаций невозможна безопасная эксплуатация МКС.