В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»

Елизавета Потейчук
22:00 11.04.2022
Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с задержанием картин Эрмитажа в Финляндии, добавив, что «запрет на русскую культуру - актуальный западный тренд».
Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндию задержать экспонаты Эрмитажа и других российских музеев на границе заставила бюрократия Евросоюза. По его словам, склонить местное министерство иностранных дел к разрешению на перевозку произведений искусства удалось с колоссальными усилиями.

«Запрет на русскую культуру - актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема», - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Также зампред СБ РФ назвал произошедшее хорошим уроком на будущее всему миру. В настоящее время, считает Медведев, властям европейских государств нельзя верить на слово, чтобы имущество не оказалось под арестом. При этом участие России в международной выставочной деятельности в дальнейшем вполне вероятно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик», добавил он.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», - сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет выступать против, если Украина выразит желание вступить в Евросоюз. Однако он отметил, что некоторые страны вступили в ЕС «через НАТО», а такой сценарий для Украины невозможен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:00 В стране и мире
Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»
21:10 В стране и мире
МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон-грата
19:49 Армия
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
18:27 Армия
В МО РФ рассказали о карательных рейдах украинских боевиков в Славянске
17:25 В стране и мире
Песков сообщил о завершении встречи Путина и Нехаммера
Популярное
Видео
МО РФ: комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск на Донбассе в районе Часова Яра
В МО РФ заявили о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»* Тараса Бобанича
Видео
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Ступино
Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции после подсчета 95% голосов
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.