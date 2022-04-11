Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира «в отместку идиотам»

Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с задержанием картин Эрмитажа в Финляндии, добавив, что «запрет на русскую культуру - актуальный западный тренд».

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндию задержать экспонаты Эрмитажа и других российских музеев на границе заставила бюрократия Евросоюза. По его словам, склонить местное министерство иностранных дел к разрешению на перевозку произведений искусства удалось с колоссальными усилиями.

«Запрет на русскую культуру - актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! На конкретных примерах этого останавливаться не буду, это медицинская проблема», - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Также зампред СБ РФ назвал произошедшее хорошим уроком на будущее всему миру. В настоящее время, считает Медведев, властям европейских государств нельзя верить на слово, чтобы имущество не оказалось под арестом. При этом участие России в международной выставочной деятельности в дальнейшем вполне вероятно, но «доверчивость и великодушие надо убрать в дальний ящик», добавил он.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», - сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет выступать против, если Украина выразит желание вступить в Евросоюз. Однако он отметил, что некоторые страны вступили в ЕС «через НАТО», а такой сценарий для Украины невозможен.