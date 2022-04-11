Песков заявил, что дата послания президента РФ Федеральному собранию еще не определена

В марте официальный представитель Кремля сообщал, что сроки послания президента РФ Федеральному собранию «сдвинутся чуть-чуть вправо».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Владимира Путина Федеральному Собранию еще не назначена. Напомним, в марте официальный представитель Кремля отмечал, что послание состоится, но его сроки «сдвинутся чуть-чуть вправо».

«Нет», - цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.



Ранее Дмитрий Песков заявил, что беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, состоявшаяся в Москве была непродолжительной. Встреча президента РФ и канцлера Австрии длилась около полутора часов.