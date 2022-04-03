В Казахстане был арестован иностранный агент, планировавший покушение на президента страны

Приводится информация, что агент отрабатывал задания по продвижению в обществе русофобских взглядов и антироссийской пропаганды.

© Видео: Комитет нацбезопасности Казахстана © Фото: Пресс-служба КНБ РК

В Республике Казахстан был задержан агент иностранной разведки, готовивший покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Сообщается, что вместе с тем им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов Казахстана.

Иноагент был арестован контрраздведкой Комитета национальной безопасности Казахстана в городе Нур-Султан. Информацию об этом и видео задержания от 25 марта 2022 года опубликовал РК. При обыске были изъяты иностранная снайперская винтовка с глушителем, крупная сумма денег и сильнодействующие вещества. Задержанный имеет псевдоним «агент "А"».

«В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде. Кроме того, агенту "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», - приводится информация на сайте ведомства.

В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства. Приводится информация, что агент отрабатывал задания по продвижению в обществе русофобских взглядов и антироссийской пропаганды.

«Кроме того, агенту "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», - также сообщает Комитет национальной безопасности республики.

КНБ Казахстана информировал, что в настоящее время проводит расследование по фактам совершения преступлений, «предусмотренных ч.1 ст. 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.4 ст. 255 (акт терроризма) УК РК».

Ранее в Москве был задержан агент Службы безопасности Украины. Он признался, что был завербован и польской разведкой, получив псевдоним Лис, работал на Агентство разведки Польши. Как он сам признался в ходе допроса, на него надавили, используя компромат.