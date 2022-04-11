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Мурашко заявил, что на обеспечение граждан РФ лекарствами можно смотреть с оптимизмом

Елизавета Потейчук
21:35 11.04.2022
Также глава Минздрава РФ отметил, что перед российской фарм-отраслью стоит задача по большей разработке лекарств.
Мурашко заявил, что на обеспечение граждан РФ лекарствами можно смотреть с оптимизмом
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что экономическая ситуация в стране позволяет позитивно смотреть на обеспечение граждан лекарственными препаратами. По его словам, были «определенные моменты», когда оптовики придерживали лекарства, и сразу не выводили их в аптечную сеть.

«Сегодня все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет нам посмотреть на обеспечение лекарственными препаратами с оптимизмом»,- сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр добавил, что перед отечественной фармацевтической отраслью стоит цель по большей локализации и разработке лекарств, включая оригинальные, влияющие на те же группы заболеваний, по которым используются и импортные препараты.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России будет создана специальная система онлайн-контроля доступности медицинских препаратов. Благодаря данной системе специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса препаратов как внутри того или иного региона, так и в целом по стране.

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