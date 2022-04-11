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МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон-грата

Елизавета Потейчук
21:10 11.04.2022
Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Россия даст соответствующий ответ на действия французской стороны.
МИД Франции объявил еще шесть российских дипломатов персонами нон-грата
© Фото: pixabay.com
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Министерство иностранных дел Франции объявило персонами нон-грата еще шестерых российских дипломатов. В МИДе назвали российских дипломатов «агентами, работавшими под дипломатическим прикрытием и осуществлявшими действия, противоречащие интересам национальной безопасности» Франции.

«По итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило 10 апреля о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российская сторона примет ответные меры в связи с данным решением французских властей.

«Россия даст соответствующий ответ», - сказала Захарова в беседе с агентством.

Ранее во Франции стали известны окончательные результаты первого тура президентских выборов. Так, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% в первом туре президентских выборов, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, - 23,15% по итогам подсчетов 100% голосов избирателей.
 

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