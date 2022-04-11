Эксперт назвал три фактора, которые помогли Ле Пен привлечь избирателей

Также эксперт по Франции обратил внимание на тот факт, что соперник в президентской гонке Ле Пен - ультраправый публицист Эрик Земмур - в конечном итоге помог ей.

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На президентских выборах кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пока идет на втором месте. Что помогло ей сделать такой существенный рывок на политической арене Франции рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

В эксклюзивном комментарии «Звезде» он проанализировал три разных фактора, которые привели Ле Пен к существенному политическому успеху. Одним из факторов аналитик назвал реформацию политической позиции и идеологии - своеобразного имиджа партии нынешнего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Марин Ле Пен сделала ребрендинг этой партии. Теперь она называется "Национальное объединение". И от очень резких и на грани фола политических формулировок она отошла», - рассказал Сергей Федоров.

Он добавил, что в эту предвыборную кампанию она осуществила еще большие шаги к созданию своего умеренного имиджа и «смогла сделать так, что теперь большинство французов не расценивают эту парию как экстремистскую, опасную».

«Вот в этом плане ей удалось осуществить такой политический дрейф в сторону центризма», - отметил эксперт Института Европы РАН.

Эксперт по Франции обратил внимание на интересный факт: соперник в президентской гонке Ле Пен - ультраправый публицист Эрик Земмур - в конечном итоге помог ей. Дело в том, что он стал ассоциироваться с крайне правыми идеями, от которых Ле Пен в свое время отошла. По словам Федорова, за счет этого она «обошла Земмура и восстановила свои позиции, и вышла на второе место по популярности».

В качестве второго фактора Федоров назвал пересмотр Марин Ле Пен ошибок своей прошлой президентской кампании, во время которой звучали лозунги о выходе из зоны евро и практически выход из Евросоюза.

«Вот такие радикальные политические идеи. Вот эти идеи теперь отброшены и Марин Ле Пен <...> считает, что ЕС надо реформировать, однако не выступает против членства Франции в этом региональном объединении», - обобщил российский ученый.

Третьим фактором обозначена способность Ле Пен переключить свое политическое внимание на социальные вопросы. Среди них специалист по Франции выделил вопросы покупательской способности, вопросы роста цен, трудности малообеспеченных семей.

«Вот эти все вещи она поставила во главу угла своей президентской кампании - и не прогадала. Вот в этом плане как кандидат, занимающийся <...>, вопросами уровня жизни, которые в наибольшей степени волнуют французов, она, несомненно, набрала очки перед первым туром голосования <...>», - подытожил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее политолог Малек Дудаков рассказал «Звезде», чем опасна победа Ле Пен на выборах во Франции для США и Великобритании.

Он обратил внимание на то, что «на текущий момент и в Вашингтоне, и в Лондоне наблюдается своего рода паника среди политического класса по поводу возможного итога выборов во Франции».