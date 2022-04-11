В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал три фактора, которые помогли Ле Пен привлечь избирателей

Марина Крижановская
02:11 11.04.2022
Также эксперт по Франции обратил внимание на тот факт, что соперник в президентской гонке Ле Пен - ультраправый публицист Эрик Земмур - в конечном итоге помог ей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

На президентских выборах кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пока идет на втором месте. Что помогло ей сделать такой существенный рывок на политической арене Франции рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

В эксклюзивном комментарии «Звезде» он проанализировал три разных фактора, которые привели Ле Пен к существенному политическому успеху. Одним из факторов аналитик назвал реформацию политической позиции и идеологии - своеобразного имиджа партии нынешнего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Марин Ле Пен сделала ребрендинг этой партии. Теперь она называется "Национальное объединение". И от очень резких и на грани фола политических формулировок она отошла», - рассказал Сергей Федоров.

Он добавил, что в эту предвыборную кампанию она осуществила еще большие шаги к созданию своего умеренного имиджа и «смогла сделать так, что теперь большинство французов не расценивают эту парию как экстремистскую, опасную».

«Вот в этом плане ей удалось осуществить такой политический дрейф в сторону центризма», - отметил эксперт Института Европы РАН.

Эксперт по Франции обратил внимание на интересный факт: соперник в президентской гонке Ле Пен - ультраправый публицист Эрик Земмур - в конечном итоге помог ей. Дело в том, что он стал ассоциироваться с крайне правыми идеями, от которых Ле Пен в свое время отошла. По словам Федорова, за счет этого она «обошла Земмура и восстановила свои позиции, и вышла на второе место по популярности».

В качестве второго фактора Федоров назвал пересмотр Марин Ле Пен ошибок своей прошлой президентской кампании, во время которой звучали лозунги о выходе из зоны евро и практически выход из Евросоюза.

«Вот такие радикальные политические идеи. Вот эти идеи теперь отброшены и Марин Ле Пен <...> считает, что ЕС надо реформировать, однако не выступает против членства Франции в этом региональном объединении», - обобщил российский ученый.

Третьим фактором обозначена способность Ле Пен переключить свое политическое внимание на социальные вопросы. Среди них специалист по Франции выделил вопросы покупательской способности, вопросы роста цен, трудности малообеспеченных семей.

«Вот эти все вещи она поставила во главу угла своей президентской кампании - и не прогадала. Вот в этом плане как кандидат, занимающийся <...>, вопросами уровня жизни, которые в наибольшей степени волнуют французов, она, несомненно, набрала очки перед первым туром голосования <...>», - подытожил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ранее политолог Малек Дудаков рассказал «Звезде», чем опасна победа Ле Пен на выборах во Франции для США и Великобритании.

Он обратил внимание на то, что «на текущий момент и в Вашингтоне, и в Лондоне наблюдается своего рода паника среди политического класса по поводу возможного итога выборов во Франции».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:56 В стране и мире
Видео
С младенцем на руках: съемочная группа «Звезды» сопроводила беженцев на пути из Мариуполя
00:10 В стране и мире
Бибилов и Гаглоев вышли во второй тур президентских выборов в Южной Осетии
23:00 В стране и мире
Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета половины голосов
21:37 В стране и мире
ВСУ обстреляли Новоайдар с применением комплекса «Точка-У»
20:38 В стране и мире
Экзитполы показали лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции
Популярное
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.