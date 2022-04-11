МО РФ: российские средства ПВО сбили в воздухе Су-27 ВСУ в Днепропетровской области

Более того, добавили в МО РФ, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта ВСУ.

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В Днепропетровской области в районе населенного пункта Синельниково российские средства ПВО сбили в воздухе истребитель Су-27 вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Кроме того, по словам Конашенкова, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины, в числе которых три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.