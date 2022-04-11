МО РФ: в районе Новогродовки Донецкой области уничтожен базовый лагерь «Правого сектора»*

Также в Минобороны сообщили, что в районе Селидово уничтожена пусковая установка ракет «Точка-У».

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Донецкой области в районе населенного пункта Новогродовка был уничтожен базовый лагерь нацистов украинской террористической организации «Правый сектор»*.

«В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»*», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Кроме того, добавил Конашенков, в районе Селидово Донецкой области уничтожена пусковая установка ракет «Точка-У». Также комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки украинских войск в Донбассе в районе Часова Яра.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.