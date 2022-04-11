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МО: ВС РФ уничтожили ракетами до 300 боевиков в районе Попасной, Новозвановки и Золотого

19:58 11.04.2022
МО: ВС РФ уничтожили ракетами до 300 боевиков в районе Попасной, Новозвановки и Золотого.
МО: ВС РФ уничтожили ракетами до 300 боевиков в районе Попасной, Новозвановки и Золотого
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО: ВС РФ уничтожили ракетами до 300 боевиков в районе Попасной, Новозвановки и Золотого.

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