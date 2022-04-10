МО РФ: ВСУ разместили бронетехнику в здании колледжа в Лисичанске

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В Минобороны РФ сообщили о том, что ВСУ разместили опорный пункт прямо в здании колледжа в Лисичанске. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской Народной Республики в здании педагогического колледжа подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили бронированную технику и зенитные установки», - отметил Мизинцев.

Несколькими днями ранее в МО РФ сообщили о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов Краматорска, а также под угрозой расправы заставляли мирных жителей рыть окопы.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина