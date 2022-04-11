Искусство вне политики: как задержанные на финской границе картины удалось вернуть в Эрмитаж

Финская таможня неделю назад задержала три грузовика, на которых в Россию должны были вернуться две сотни экспонатов из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея.

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До этого, пожалуй, ни одно возвращение экспонатов в петербургский Эрмитаж не снимало так много журналистов. Как отметили сотрудники музея, такого количества прессы не было даже на открытии самых знаковых выставок. Вот, к служебному входу в Эрмитаж подъехал грузовик, в котором находятся экспонаты, задержанные в Финляндии. И это возвращение домой стало следствием победы российской дипломатии.

В 16 деревянных ящиках есть предметы искусства не только из Эрмитажа, но и из нескольких петербургских дворцов-музеев. В них же кроются подлинные шедевры - скульптура Антонио Кановы, картины Жюля Энгра, Элизабет Виже-Лебрен и Джулио Карлини. Каждый ящик внимательно осматривают представитель таможни и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Все пломбы целы - явление миру «Музы» работы Карла Альбачини даже встречают аплодисментами.

Финская таможня неделю назад задержала три грузовика, на которых в Россию должны были вернуться две сотни экспонатов из Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея. Еще в 2021 году картины и другие предметы искусства были отправлены в итальянские и японские музеи. Выставки закончились, а в адрес России ввели ограничительные меры. Так, финны задержали ценный груз как вещдоки - якобы из-за нарушения правил вывоза из Евросоюза «предметов роскоши». Именно благодаря слаженным действиям Министерства иностранных дел России, Министерства культуры и таможенной службы удалось добиться возвращения шедевров на родину.

«Все вместе слаженной работой подтвердили очень важную вещь, что в нынешнем действующем международном праве культурный и выставочный обмен имеют особый статус и не подчиняются даже на сегодняшний день всяким санкционным требованиям - это очень важно», - сказал Пиотровский.

В настоящее время за рубежом остаются свыше трехсот экспонатов российских музеев. Среди них - шедевры Ван Гога, Ренуара, Тициана, Кандинского и Пикассо, в том числе знаменитая «Девочка на шаре» из фондов Пушкинского музея. Самые знаковые произведения импрессионистов и модернистов представлены на парижской выставке «Из коллекции братьев Морозовых». Именно она и вызывает наибольшую тревогу. Сначала экспонаты хотели арестовать до завершения российской спецоперации по защите Донбасса, а далее их пообещали вернуть, но за исключением двух картин, которые принадлежат не музеям, а частным лицам, попавшим в санкционный список.

«На самом деле даже культурные ценности, находящиеся в частном пользовании, находящиеся на территории России, принадлежат государству. Если заводы, дома, финансовые активы принадлежат частному лицу, тоже культурные ценности принадлежат частному лицу, они не могут быть вывезены без разрешения государства, если были даны гарантии на уровне государства, то я не понимаю, как их можно нарушать», - считает искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Как безопасно вернуть экспонаты отечественных музеев из-за границы, стало отдельной проблемой. Авиатранспортировка практически невозможна, а российским грузовикам на границах ЕС теперь уделяется особое придирчивое внимание.

«Идет запрет работы транспортных компаний на территории ЕС, тут могут возникнуть вопросы по возврату. Придется придумывать ходы для возврата ценностей. В этом случае страдает логистика, вопросы страховки и сохранности культурных ценностей. Сейчас же есть наработанные маршруты, которыми можно все вернуть, и проблем не возникнет», - объяснил директор компании по транспортировке произведений искусства Максим Лихович.

Российское музейное сообщество приняло решение не обострять ситуацию и не отзывать свои экспонаты с зарубежных выставок ранее оговоренных сроков. История с задержанием ценного груза в Финляндии пусть и заставила понервничать, но доказала, что искусство все же остается вне политики.