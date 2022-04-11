В стране и мире Экипаж запертого в порту Мариуполя судна рассказал о своем спасении наступающими военными Андрей Аркадьев Военнослужащие привезли морякам, а также экипажам других теплоходов гуманитарную помощь. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Экипаж гражданского судна «Азов Конкорд», который удерживался украинскими вооруженными формированиями в порту Мариуполя, удалось освободить. Моряков эвакуировали в безопасное место. Как произошло освобождение военнослужащими ДНР, они рассказали журналистам. «Они не знали, кто мы, есть у нас посторонние на борту или нет. Оружие на нас не направляли. Мы им сказали, что мы русские, нас 12 человек, два азербайджанца, документов у нас нет. Они поднялись к нам на борт, сказали, что они из ДНР. Сказали, что из разведки. Потом с кем-то связались. По рации сообщили о нас, что у нас кончаются продукты», - рассказал старший помощник Алексей Ижевский. Он добавил, что военнослужащие привезли морякам, а также экипажам других теплоходов гуманитарную помощь. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил сегодня об освобождении на 80% порта в Мариуполе. По его словам оставшиеся в порту украинские боевики все еще оказывают сопротивление, они могут попытаться уйти в «Азовсталь». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика