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МО РФ: в город Кремянная прибыли сотрудники зарубежных СМИ для съемок провокации ВСУ для обвинения России

19:55 10.04.2022
В военном ведомстве уточнили, что репортеры разместились в здании районной больницы.
МО РФ: в город Кремянная прибыли сотрудники зарубежных СМИ для съемок провокации ВСУ для обвинения России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Минобороны РФ сообщили о том, что в город Кремянная прибыли сотрудники иностранных СМИ для съемок провокации ВСУ для обвинения России. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В город Кремянная Северодонецкого района заблаговременно прибыли и разместились в здании районной больницы репортеры зарубежных средств массовой информации для видеофиксации подготовленной ВСУ провокации с обстрелом, якобы российскими военнослужащими», - отметил Мизинцев.

Несколькими днями ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи и сняли последствия на видео для дальнейшего обвинения России.

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