Пушилин сообщил о переходе порта Мариуполя под контроль ДНР
Как заявил донецкий лидер, морской узел полностью отбит у украинских боевиков.
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что порт Мариуполя взят под полный контроль силами ДНР.
«Касаемо порта Мариуполя, он находится уже под нашим контролем», - цитирует донецкого лидера сайт «Московского комсомольца».
Ранее Пушилин рассказал, что от 1,5 до трех тысяч боевиков заблокировали в районе «Азовстали». По его данным, националисты укрываются в фортифицированном сооружении на берегу Азовского моря.