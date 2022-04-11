Пушилин: от 1,5 до 3 тыс боевиков заблокировали в районе «Азовстали»

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что не менее полутора тысяч националистов находятся в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«В районе завода "Азовсталь", по нашим подсчетам, там остается националистов порядка нескольких тысяч. Цифра, которая звучит в докладах, колеблется от 1,5 до 3 тысяч человек», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее сообщалось, что официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об успехах в освобождении порта в Мариуполе, назвав «Азовсталь» крепость в городе.