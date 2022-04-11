Путин поручил кабмину рассмотреть сдерживание роста стоимости проезда на общественном транспорте
Доложить о результатах выполнения поручения требуется до 15 июля.
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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на проезд в общественном транспорте. Доложить о результатах поручено до 15 июля.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации рассмотреть вопросы... о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении», - говорится в списке поручений на сайте Кремля.
Также Путин поручил правительству представить предложения о доиндексации пенсий, соцвыплат и прожиточного минимума.