Спасатели продолжают поиск троих человек после взрыва газа в Ступино

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В подмосковном Ступино спасатели продолжают поиск троих человек, которые перестали выходить на связь после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме. На данный момент работы по разбору завалов продолжаются.

«Не могут выйти на связь три человека. Работы по разбору продолжаются», - сообщили в подмосковном управлении МЧС.

По данным МЧС России по Московской области, в результате взрыва газа в доме погибли три человека. Взрыв произошел в 5 утра по адресу Центральный переулок, дом 4. Более того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.