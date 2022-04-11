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«Повара забились в угол»: ВСУ обстреляли из «Градов» пекарню в Донецке

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
16:56 11.04.2022
После обстрела специалисты собрали целый мешок осколков от снаряда установки «Град».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Донецк, используя установку «Град». Один из снарядов угодил в здание пекарни, работники которой чудом остались живы. Корреспондент телеканала «Звезда» Станислав Иващенко рассказал о последствиях обстрела многострадального города.

«"Град" залетел в пекарский цех. Снаряд разбил крышу здания, которая состоит из трех крепких слоев - куски бетонных плит и камни теперь на полу. В момент обстрела в семи метрах от места попадания работали три пекаря. Как они рассказали - готовили пасхальные куличи. Повара забились в угол и чудом не пострадали. "Град" пробил кровлю и через стену и залетел в мойку, где специалисты собрали целый мешок осколков и болванку от снаряда. Судя по траектории полета он летел с запада - там в направлении Марьинки за город продолжает бороться Народная милиция ДНР, а ВСУ в ответ пускаю в ход артиллерию по мирному населению. И вот сегодня вновь обстреляли многострадальны район Донецка - Текстильщик», - рассказал корреспондент.

Ранее в представительстве ДНР по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел двадцати пятью снарядами 122-мм калибра по районам Донецка. По данным представительства, спустя двадцать минут было выпущено еще десять снарядов того же калибра из Красногоровки по Петровскому району Донецка.

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