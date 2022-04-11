Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста после захвата дипсобственности
Посольство Российской Федерации направило в Министерство иностранных дел Польши ноту протеста в связи с захватом здания, находящегося в дипсобственности. Об этом сообщил посол Сергей Андреев.
«Здание и инфраструктура на этом участке построены еще советской стороной за свой счет для дипломатических целей и соответственно является объектом российской дипломатической недвижимости», - цитирует РИА Новости российского посла.
Сообщается, что утром 11 апреля к заданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, срезали «болгаркой» замки на воротах и заняли данный объект.
Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что в ближайшие месяцы страна запретит экспорт угля и газа из России. Глава польского МИД Шимон Шинковский сообщил, что такое решение будет принято, даже если Евросоюз не будет готов к такому шагу.