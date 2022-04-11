В Минобороны России заявили об уничтожении базы ремонта вооружения и техники Украины

При ударе высокоточным оружием были уничтожены украинские ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

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За ночь российские Вооруженные силы ударами высокоточных ракет уничтожили украинскую базу ремонта вооружения и военной техники ПВО в районе населенного пункта Великая Новоселовка. Ударом были поражены зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» и «Оса-АКМ». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса-АКМ"», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил, что в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки - радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов