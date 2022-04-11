В «Мегафоне» предупредили о сбоях в работе оператора у ряда абонентов

По данным компании, у абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могут наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом.

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Пользователи мобильного оператора «Мегафон» массово пожаловались на проблемы в работе мобильной связи и интернета. По данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои и отключения популярных сервисов и интернет-ресурсов, по состоянию на 15:21 по Москве было зафиксировано 702 жалобы на проблемы с доступом в мобильный интернет, на отсутствие сигнал и на неполадки с мобильными телефонами.

Так, представитель пресс-службы «Мегафона» Дмитрий Михайлов сообщил «Звезде», что на данный момент все ресурсы специалистов компании направлены на скорейшее восстановление сервисов в полном объеме.

«У ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могут наблюдаться проблемы с голосовыми вызовами и мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи», - отметил Михайлов.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе соцсети. Сбои были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодаре и других городах России.