«Чем Украина отличается от ИГИЛ*?»: как отреагировали на украинский ролик с призывом убивать русских

Провокационный жестокий ролик снят при поддержке организации «Украинская национальная женская лига Америки» и украинской диаспоры в Нью-Джерси.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Украине сняли провокационный пропагандистский ролик с угрозами в адрес россиян. По его сюжету, исполнительница «главной роли» совершает постановочную казнь человека в тельняшке, сопровождая это словами о «сборе кровавой жатвы».

Ведущие программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» обсудили жестокий провокационный ролик, снятый украинской стороной при поддержке США. Ведущий Николай Матвеев отметил, что ролик снят главным образом при поддержке организации «Украинская национальная женская лига Америки» и украинской диаспоры в Нью-Джерси.

Частая гостья «Открытого эфира» журналист Юлия Витязева, сопоставив по одному кадру из двух разных видео, задалась вопросом: чем нынешняя Украина отличается от ИГИЛ*?

Матвеев выразил мнение, что практически ничем. Он также отметил, что актриса, снявшаяся в украинском ролике, своевременно заблокировала все свои социальные сети.

«Видимо, ноша славы оказалась непосильной», - подытожил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что власти Украины планируют провести ряд постановочных акций с целью обвинить в происходящем российскую сторону. В частности, сообщается о постановочных съемках вскрытия захоронений под Киевом.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.