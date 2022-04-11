Сенатор Клишас заявил об отсутствии наказания за обход блокировок иностранных сайтов

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Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» заявил, что граждане РФ не несут никакой ответственности за обход блокировок, введенных Роскомнадзором по отношению к некоторым ресурсам. При этом сенатор отметил, что, пользуясь такими ресурсами, пользователь должен понимать, что такие ресурсы тем или иным образом нарушили российские законы.

«У нас нет в законодательстве никакой ответственности - ни административной, ни уголовной - для пользователей, в частности, для физических и юридических лиц. Поэтому если люди обходят, находят такие возможности, то это их право - продолжать пользоваться такого рода сервисами. Но необходимо понимать, что зачастую эти сервисы проводят целенаправленно политику, направленную против Российской Федерации, - не исполняют российское законодательство и ограничивают, в частности, свободу слова на территории нашей страны. Если кто-то считает для себя возможным продолжать пользоваться такого рода ресурсами - пожалуйста. Но государство оставляет за собой право установить специальные правила или блокировки для работы таких ресурсов на территории РФ. И для физических лиц, для граждан никакой ответственности нет», - рассказал Клишас.

Ранее Клишас заявил, что видеохостинг YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы оказаться вне закона в России. Сенатор также выразил солидарность с точкой зрения спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал блокировку видеохостингом канала «Дума ТВ» очередным доказательство нарушений прав и свобод граждан, попыткой получить монополию на продвижение информации, чего РФ не может допустить.