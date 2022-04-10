Песков сообщил о встрече Путина с канцлером Австрии 11 апреля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 11 апреля, планируется встречи главы государства Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«Да, мы подтверждаем», - рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее в ведомстве канцлера также подтвердили информацию австрийских СМИ о том, что Нехаммер планирует посетить Москву в понедельник.

В начале апреля канцлер Австрии после переговоров с немецким коллегой Олафом Шольцем высказался против введения ограничений на поставки нефти и газа из РФ. По словам Нехаммера, его основная задача - обеспечить безопасность поставок энергоносителей, но в то же время необходимо ослабить зависимость от российского газа.