Дыра в крыше и 80 выбитых окон: кадры пострадавшей от обстрела школы в Донецке

На территорию школы попало две ракеты - одна из них пробила крышу, которая упала в бассейн.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Донецке здание школы в районе Текстильщик подверглось ракетному обстрелу со стороны позиций украинских войск. Один из снарядов пробил насквозь крышу, а от удара в здании повыбивало стекла. О последствиях попадания рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров.

«Пробитая насквозь крыши и 80 выбитых стекол - вот результаты попадания двух ракет из реактивной системы залпового огня по 30-й школе микрорайона Текстильщик. Одна из ракет пробила крышу, вторая угодила в школьный бассейн», - рассказал корреспондент.

Ранее группа иностранных журналистов побывала в Донецкой Народной Республике, чтобы воочию увидеть свидетельства того, что на самом деле происходило на территории ДНР. В Горловке им показали атакованную ВСУ школу, где 25 февраля погибли две учительницы.