Дыра в крыше и 80 выбитых окон: кадры пострадавшей от обстрела школы в Донецке
В Донецке здание школы в районе Текстильщик подверглось ракетному обстрелу со стороны позиций украинских войск. Один из снарядов пробил насквозь крышу, а от удара в здании повыбивало стекла. О последствиях попадания рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров.
«Пробитая насквозь крыши и 80 выбитых стекол - вот результаты попадания двух ракет из реактивной системы залпового огня по 30-й школе микрорайона Текстильщик. Одна из ракет пробила крышу, вторая угодила в школьный бассейн», - рассказал корреспондент.
Ранее группа иностранных журналистов побывала в Донецкой Народной Республике, чтобы воочию увидеть свидетельства того, что на самом деле происходило на территории ДНР. В Горловке им показали атакованную ВСУ школу, где 25 февраля погибли две учительницы.