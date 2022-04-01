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Дыра в крыше и 80 выбитых окон: кадры пострадавшей от обстрела школы в Донецке

Алексей Курильченко
Олег Лавров
11:42 01.04.2022
На территорию школы попало две ракеты - одна из них пробила крышу, которая упала в бассейн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Донецке здание школы в районе Текстильщик подверглось ракетному обстрелу со стороны позиций украинских войск. Один из снарядов пробил насквозь крышу, а от удара в здании повыбивало стекла. О последствиях попадания рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров.

«Пробитая насквозь крыши и 80 выбитых стекол - вот результаты попадания двух ракет из реактивной системы залпового огня по 30-й школе микрорайона Текстильщик. Одна из ракет пробила крышу, вторая угодила в школьный бассейн», - рассказал корреспондент.

Ранее  группа иностранных журналистов побывала в Донецкой Народной Республике, чтобы воочию увидеть свидетельства того, что на самом деле происходило на территории ДНР. В Горловке им показали атакованную ВСУ школу, где 25 февраля погибли две учительницы.

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