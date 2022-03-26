Иностранным журналистам показали атакованную ВСУ школу в Горловке

За восемь лет в городе не осталось ни одной школы, которая бы не попадала под обстрелы украинских вооруженных формирований.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Очередная группа иностранных журналистов побывала в Донецкой Народной Республике, чтобы воочию увидеть свидетельства того, что на самом деле происходило на территории ДНР. В группе - полсотни представителей прессы из 20-ти стран мира. В Горловке им показали ту самую атакованную ВСУ школу, где 25 февраля погибли две учительницы. Снаряд попал в угол здания, осколки разлетелись на десятки метров. Сейчас здесь восстанавливают кирпичную кладку, ремонтируют окна.

За восемь лет в городе не осталось ни одной школы, которая бы не попадала под обстрелы украинских формирований. В Донецке журналисты смогли задать вопросы лично главе республики Денису Пушилину. Встретились с ним прямо на месте недавней трагедии у дверей республиканского банка, где в результате теракта с применением ракеты «Точка-У» погибли больше 20-ти мирных граждан. После увиденного, журналисты признают, что Донбассу необходима была защита России.

«Но выхода нет, к сожалению. Как-то не оставили выхода. Они поставили Россию перед фактом и поэтому, думаю, что это правильное решение», - поделился своими мыслями журналист из Ирака Сари Махмеж.

В ходе пресс-тура журналистам показали места боев и обстрелов в разных населенных пунктах ДНР. Безопасность представителей СМИ обеспечили российские и донецкие военнослужащие.