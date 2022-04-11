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Задержанная в Финляндии коллекция картин была возвращена в Эрмитаж

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
13:33 11.04.2022
Вернуть коллекцию в родной музей удалось благодаря усилиям российского МИД и Минкульта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко побывал в петербургском музее Эрмитаж, куда сегодня был возвращен груз с картинами. Коллекцию ранее задержали на таможне в Финляндии, объясняя это антироссийскими санкциями и бюрократией.

«К служебному подъезду Эрмитажа только что прибыла фура с экспонатами. Пожалуй, никогда возвращение выставки не встречало так много камер, так много журналистов. Сотрудники Эрмитажа и таможенники осматривают груз, который еще недавно был задержан на финской таможне, но благодаря усилиям МИД и Министерства культуры он все-таки вернулся домой», - рассказал корреспондент.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова поблагодарила коллег из МИД, посольства РФ в Финляндии и ФТС за оперативность и содействие в коммуникации с финскими властями при решении вопроса с возвращением груза.

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