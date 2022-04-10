МО РФ: власти Украины планируют провести постановочные съемки вскрытия захоронений под Киевом для обвинения РФ

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В Минобороны России заявили, что украинские власти планируют провести постановочные съемки вскрытия захоронений под Киевом для обвинения России. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Раговка Киевской области планируется провести провокацию с организацией постановочных съемок поиска и вскрытия мест массового захоронения гражданских лиц, якобы убитых российскими военнослужащими», - отметил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что к съемкам будут привлечены группа украинских судебно-медицинских экспертов, а также сотрудники национальной полиции.

Ранее В МО РФ сообщили о том, что киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области.

Кроме этого, подчеркивалось, что затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень «для убийства свидетелей военных преступлений России».

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина