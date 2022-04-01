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СМИ: в ФРГ обдумывают вопрос национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»

Виталий Музыка
01:13 01.04.2022
В процессе обсуждения принимает участие канцлер Германии Олаф Шольц.
СМИ: в ФРГ обдумывают вопрос национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»
© Фото: Igor Russak dpa Globallookpress
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В Министерстве экономики ФРГ обдумывают шаги по национализации немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» из-за опасений по поводу прекращения поставок российских энергоносителей. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве.

«По информации Handelsblatt из правительственных кругов, ее высшие должностные лица все еще прорабатывают значительно более далеко идущие шаги. Внутри, например, разыгрывается экспроприация и национализация немецких дочерних компаний российских энергетических компаний “Газпром” и “Роснефть”», - сказано в материале.

События на Украине позволили ведомству «разработать планы, которые были немыслимы всего несколько недель назад», отмечено в публикации.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о том, что в стране запущен план по предупреждению чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок российского газа.

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