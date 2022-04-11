Песков заявил, что причин для дефолта в России нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для беспокойства по поводу дефолта в России нет, государство имеет весь необходимый потенциал для выполнения всех взятых обязательств, но он не исключил, что ситуация может быть осложнена неконструктивными враждебными действиями со стороны оппонентов.

«Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но с другой стороны такая неконструктивная позиция наших оппонентов она может осложнить ситуацию», - прокомментировал Песков понижение кредитных рейтингов РФ по обязательствам в иностранной валюте Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что, если западные страны примут решение объявить России дефолт в связи с неисполнением обязательств по еврооблигациям, РФ обратится в суды; Российская Федерация со своей стороны сделала все необходимое, чтобы довести выплаты до инвесторов.