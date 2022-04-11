Канцлер Австрии прибыл в посольство в Москве перед переговорами с Путиным

Ранее в Кремле сообщили, что встреча Путина и Нехаммера пройдет в закрытом режиме.

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Австрийский канцлер Карл Нехаммер прибыл в здание посольства страны в Москве в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Сегодня самолет с австрийским руководителем приземлился в столичном аэропорту.

Возле здания посольства находится несколько дипломатических автомобилей. Улица была перекрыта с двух сторон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 11 апреля, планируется встреча Путина с Нехаммером. Он отметил, что беседа пройдет в закрытом режиме.