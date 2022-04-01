В стране и мире Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу западных продуктов Алексей Курильченко По словам зампреда СБ РФ, у России достаточно ресурсов для обеспечения населения продовольствием. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сократить закупки продовольствия из недружественных стран. По его словам, Россия обладает всеми необходимыми внутренними ресурсами для обеспечения населения продовольствием. «Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей... не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», - написал Медведев в Telegram. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Помимо газа, в него могут включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и многое другое. О данном предложении Володин заявил, комментируя несогласие G7 с требованием рассчитываться за российский газ рублями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика