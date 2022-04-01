Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу западных продуктов
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил сократить закупки продовольствия из недружественных стран. По его словам, Россия обладает всеми необходимыми внутренними ресурсами для обеспечения населения продовольствием.
«Разнообразных и вкусных российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей... не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», - написал Медведев в Telegram.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. Помимо газа, в него могут включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и многое другое. О данном предложении Володин заявил, комментируя несогласие G7 с требованием рассчитываться за российский газ рублями.