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Вторая жизнь «Ленинского комсомола»: как в Кронштадте восстанавливают первую советскую АПЛ

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
11:21 01.04.2022
В Кронштадте реставрируют легендарную первую атомную субмарину «Ленинский комсомол». Рабочие восстанавливают корпус корабля, который станет главным украшением туристического кластера «Остров фортов». В эллинг, где сейчас находится подлодка, заглянул корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В сухом доке кронштадтского морского завода - огромный «кит», окруженный лесами. Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» наконец-то дождалась реставрации. По 12 часов в день, без выходных идут работы на внешнем - легком корпусе корабля.

«Ленинский комсомол» - не только первенец отечественного подводного атомного флота, но еще и рекордсмен. Крейсер первым в мире отработал всплытие среди льдов Северного полюса, погрузился на рекордную глубину. Теперь пришло время поменять старый «китель» на новый.

В начале 1990-х подлодку вывели из боевого состава Северного флота и хотели утилизировать, но командование ВМФ приняло решение сохранить легендарный корабль для потомков. Уникальная операция по транспортировке «К-3» из Мурманской области заняла 17 дней.

Лодку погрузили в плавучий док, ювелирно провели через шлюзы «Беломорканала» и Неву, где ее встретили разведенные пролеты петербургских мостов. Кронштадт - конечный пункт назначения, где «Ленинский комсомол» станет кораблем-музеем. Задача - сохранить максимальную аутентичность.

«Хотелось бы сохранить ее душу, мы разговариваем с моряками, которые служили на лодке, они отдают свои личные вещи, хотим, чтоб они лежали на том самом месте, когда они там служили. Безусловно, стараемся сохранить изначальный интерьер», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

В экспозиции Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» «Ленинский комсомол» займет главное место. Для этого придется вытащить 108-метровую подлодку весом больше 2,5 тысяч тонн на берег. Решено разделить корпус корабля на две части - сначала повезут по воде, а потом - по улицам Кронштадта.

Уже в мае начнется уникальная инженерная операция - никто в мире не перевозил столь большие корабли по дорогам общего пользования. Но легендарному «Ленинскому комсомолу» не в первой ставить рекорды.

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