Армия Застройка не спасет: кадры уничтожения украинского БТР в городе ударным беспилотником Как заявили в Минобороны России, украинский бронетранспортер был обнаружен расчетом БПЛА с воздуха. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины. Он находился на огневой позиции в промышленной застройке. «Огневая позиция бронемашины ВСУ была вскрыта расчетом БПЛА, после чего бронеобьект ВСУ был уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. Ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении высокоточным оружием украинских установок С-300, которые поставили из Европы. Также официальный представитель Минобороны России рассказал о том, что средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 над городом Изюм. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика