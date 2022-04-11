Застройка не спасет: кадры уничтожения украинского БТР в городе ударным беспилотником
Как заявили в Минобороны России, украинский бронетранспортер был обнаружен расчетом БПЛА с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил Украины.
Он находился на огневой позиции в промышленной застройке.
«Огневая позиция бронемашины ВСУ была вскрыта расчетом БПЛА, после чего бронеобьект ВСУ был уничтожен ударом беспилотного летательного аппарата», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.
Ранее в Министерстве обороны России рассказали об уничтожении высокоточным оружием украинских установок С-300, которые поставили из Европы.
Также официальный представитель Минобороны России рассказал о том, что средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 над городом Изюм.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов