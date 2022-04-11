В стране и мире В «Интерросе» заявили о покупке всех активов Росбанка у французской Societe Generale Виталий Музыка Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России, отмечается в сообщении. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Французская финансовая группа Societe Generale продает свою долю в Росбанке «Интерросу» Владимира Потанина. Об этом сообщили в пресс-службе инвестиционной компании. «Компания “Интеррос” приобретет всю долю французской банковской группы Société Générale в российском Росбанке и его страховом бизнесе», - сказано в сообщении. В пресс-релизе отмечено, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель. Сумма сделки не раскрывается. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в отличие от своего американского коллеги Джозефа Байдена, не позволил бы себе оскорбительных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика