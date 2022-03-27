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Макрон раскритиковал оскорбительные высказывания Байдена о Путине

Ян Брацкий
16:25 27.03.2022
По мнению президента Франции, не стоит эскалировать ситуацию вокруг Украины и отношений с Москвой ни словами, ни действиями.
Макрон раскритиковал оскорбительные высказывания Байдена о Путине
© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, в отличие от своего американского коллеги Джо Байдена, не позволил бы себе оскорбительных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина. Так глава Пятой республики прокомментировал очередной дипломатический скандал с участием 46-го президента США. Посещая лагеря беженцев на польско-украинской границе, Джо Байден допустил оскорбительные высказывания в отношении Владимира Путина.

«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», - приводит слова Макрона телеканал France 3.

Макрон напомнил, что коллективный Запад сделал выбор в пользу невмешательства в ситуацию военным путем. Поэтому, подчеркнул он, необходимо добиваться деэскалации в регионе.

«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», - предложил французский лидер.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Власти США, Великобритании, Европы и других стран заявили о своем несогласии с позицией Москвы и ввели в ее отношении экономические санкции.

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