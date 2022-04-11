В МО РФ заявили об уничтожении 441 украинского беспилотника с начала спецоперации

Также, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских штурмовика Су-25 над Изюмом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России заявили об уничтожении 441 украинского беспилотника за все время специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 129 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин», - сказал Конашенков.

Он добавил о том, что также были уничтожены 238 установок РСЗО, 909 орудий и минометов и 2003 единицы специальной военной автотехники.

Также, по словам Конашенкова, средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских штурмовика Су-25 над Изюмом.

Кроме этого, под городом Херсон огнем с земли из стрелкового оружия был сбит украинский ударный вертолет Ми-24.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов