Сербия планирует купить у Турции беспилотники «Байрактар»

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Белград собирается приобрести у Анкары турецкие ударные беспилотники «Байрактар», заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам учений «Огненный щит».

«Мы будем усиливать свою вертолетную авиацию, а также увеличивать число беспилотников. Я просил в разговоре с Эрдоганом два дня назад Bayraktar и получил обещание, что мы вне очереди получим возможность купить турецкие Bayraktar»,— приводит слова сербского лидера ТАСС.

Следует отметить, что Турция поставляет беспилотные летальные аппараты «Байрактар» в ряд стран, в частности на Украину, которая использовала их против ВС РФ в ходе российской спецоперации. 25 марта Минобороны России сообщало, что из 36 находившихся на момент начала операции у Украины БПЛА «Байрактар ТБ-2» уничтожено 35.

Еще в октябре в Кремле отмечали, что поставки турецких ударных беспилотников Киеву могут привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе.