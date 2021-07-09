Появились кадры задержания боевика, готовившего теракт в Уфе

ФСБ распространила оперативное видео, на котором запечатлено задержание сторонника запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», который был задержан в Уфе.

Согласно данным ведомства, экстремист вел подготовку теракта. Местный житель, действовавший по указанию боевиков группировки, планируя подорвать объект правоохранительных органов. В доме у задержанного была найдена самодельная бомба, а также компоненты для изготовления еще одного взрывного устройства.

Мужчина 1995 года рождения осуществлял связь с террористами группировке через переписку, которая была обнаружена в телефоне жителя Уфы.