Появились кадры задержания боевика, готовившего теракт в Уфе
Экстремист вел подготовку теракта, планируя взорвать объект правоохранительных органов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
ФСБ распространила оперативное видео, на котором запечатлено задержание сторонника запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», который был задержан в Уфе.
Согласно данным ведомства, экстремист вел подготовку теракта. Местный житель, действовавший по указанию боевиков группировки, планируя подорвать объект правоохранительных органов. В доме у задержанного была найдена самодельная бомба, а также компоненты для изготовления еще одного взрывного устройства.
Мужчина 1995 года рождения осуществлял связь с террористами группировке через переписку, которая была обнаружена в телефоне жителя Уфы.