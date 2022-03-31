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#Материалы следствия: как украинские неонацисты расстреливали, грабили и поджигали жилые дома в Волновахе

08:35 31.03.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Неонацисты в Волновахе, отступая под натиском российских войск и сил ДНР, расстреливали жилые дома из танков. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

Жители Волновахи видели, как украинские военные, отступая расстреливали их дома. Расстреливали из танков, чередовали выстрелы по открытым пространствам с выстрелами по жилым постройкам.

«В 25 доме у меня свекровь жила, один снаряд прилетел в одну часть дома. 28 февраля уже снаряд прилетел во вторую часть дома», - вспоминает свидетельница преступлений украинских националистов Оксана Порфилкина.

Во время боев за город украинские националисты прикрывались женщинами и стариками. Загнав людей в подвалы, неонацисты занимались грабежом их квартир, забирали золото и телефоны. То, что не успевали взорвать или расстрелять из тяжелого оружия, попытались сжечь. В пожарах гибли люди.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее жертвами теракта со стороны Киева, когда ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по центру Донецка, стал 21 мирный житель. В результате инцидента помимо погибших еще 37 человек были ранены. В основном, это были пенсионеры.

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