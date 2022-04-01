Наступающие подразделения ЛНР уничтожили за ночь украинскую артбатарею, 2 БМП и до 40 националистов

В ходе наступления были блокированы окраины двух населенных пунктов, сообщили в Минобороны.

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Подразделения Народной милиции Луганской народной республики в ходе наступления блокировали окраины двух населенных пунктов. Ночью было уничтожено около 40 украинских националистов и несколько единиц техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

«Подразделения Луганской Народной Республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения», - заявил Конашенков.

Также Конашенков сообщил, что российские силы с помощью высокоточного оружия уничтожили шесть военных объектов Украины. Среди них пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горюче-смазочных материалов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов