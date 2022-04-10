Ле Пен лидирует на выборах президента Франции после подсчета половины голосов

© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соперница действующего президента Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов после подсчета 50% голосов. Она набирает 27,55% голосов избирателей, Макрон - 26,66%, сообщается на сайте МВД страны.

«Результаты, посчитанные на основе 50% голосов избирателей: мадам Марин Ле Пен - 27,55%; месье Эмманюэль Макрон - 26,66%», - говорится в сообщении.

На третьем месте глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон (18,41% голосов). Остальные кандидаты отстают с большим отрывом.

Результаты президентских выборов определятся во втором туре, который состоится 24 апреля. В нем будут конкурировать Макрон и Ле Пен.

Ранее Ле Пен пообещала стать президентом всех французов и привести страну в порядок за пять лет. По ее словам, в текущей кампании она решила не занимать партийной позиции, чтобы быть полезной всем и обращаться непосредственно к людям.