Как утверждается, в них обнаружили имена, фамилии, должности сотрудников и даже псевдонимы агентов украинской службы безопасности.

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В распоряжении российских силовых ведомств в Херсоне оказались оперативные документы СБУ под грифом «совершенно секретно». Некоторые дела предоставили РИА Новости. Отмечается, что речь идет о документах из отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области.

Как утверждает агентство, в них были обнаружены имена, фамилии, должности сотрудников и даже псевдонимы агентов украинской службы безопасности.

Отмечается, что некоторое количество дел касается работой украинских спецслужб по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин - их определяют как пророссийски настроенные.

Под некоторыми документами, которые относятся к работе Службы безопасности Украины со своей агентурой в Херсоне, весной прошлого года ставил подпись старший оперуполномоченный третьего сектора ВЗНД СБУ по региону Богдан Форостий.

В настоящий момент не все документы могут быть представлены общественности. Сейчас специалисты из России изучат документацию для того, чтобы установить целесообразность в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

Напомним, что 15 марта в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса взяли под контроль всю Херсонскую область.