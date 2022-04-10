В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»

Анна Назайкина
09:40 10.04.2022
Как утверждается, в них обнаружили имена, фамилии, должности сотрудников и даже псевдонимы агентов украинской службы безопасности.
В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

В распоряжении российских силовых ведомств в Херсоне оказались оперативные документы СБУ под грифом «совершенно секретно». Некоторые дела предоставили РИА Новости. Отмечается, что речь идет о документах из отдела защиты национальной государственности управления СБУ по Херсонской области.

Как утверждает агентство, в них были обнаружены имена, фамилии, должности сотрудников и даже псевдонимы агентов украинской службы безопасности.

Отмечается, что некоторое количество дел касается работой украинских спецслужб по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин - их определяют как пророссийски настроенные.

Под некоторыми документами, которые относятся к работе Службы безопасности Украины со своей агентурой в Херсоне, весной прошлого года ставил подпись старший оперуполномоченный третьего сектора ВЗНД СБУ по региону Богдан Форостий.

В настоящий момент не все документы могут быть представлены общественности. Сейчас специалисты из России изучат документацию для того, чтобы установить целесообразность в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.

Напомним, что 15 марта в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса взяли под контроль всю Херсонскую область.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»
09:23 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
08:11 В стране и мире
Во Франции стартует первый тур президентских выборов
08:31 В стране и мире
Сербия планирует купить у Турции беспилотники «Байрактар»
07:08 В стране и мире
В Британии допустили рост счетов за газ и свет на 50% из-за санкций против России
Популярное
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.