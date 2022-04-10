Автоэксперт рассказал, какие водители в Москве уже могут «переобуться»

По словам эксперта, если машина будет эксплуатироваться исключительно днем, когда дорога будет уже сухая, то резину поменять.

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Постепенно в Москву стало приходит весеннее тепло, в ночное время начала наблюдаться плюсовая температура. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» рассказал, следует ли автомобилистам «переобуваться» в летнюю резину.

«Водителям уже стоит начинать думать о том, что пора поменять зимнюю резину на летнюю. Но перед тем, как ее поменять, стоит все-таки посмотреть прогноз погоды и определиться, в какое время суток водитель будет эксплуатировать транспортное средство. Потому что с утра еще имеет на дороге наледь, и может быть выпадение осадков - наблюдается на загородных трассах и в области», - предупредил он.

По словам эксперта, если машина будет эксплуатироваться исключительно днем, когда дорога будет уже сухая, то можно резину поменять. Если водитель поменяет резину на летнюю и столкнется с осадками и гололедом, ему стоит воздержаться от поездок на автомобиле.

«Хорошая альтернатива на межсезонье - это нешипованная зимняя резина, которая будет держать дорогу. А вот на сухом асфальте шипы стоит поберечь, потому они действуют как подшипники, и тормозной путь увеличивается», - сказал Сажин.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «Звезде» о погоде в апреле. По мнению эксперта, в ближайшие дни в Москве еще ожидаются заморозки, но только в ночные часы. В темное время суток в столице могут быть смешанные осадки: снег с дождем. Днем возможен только дождь.