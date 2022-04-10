В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусолог заявил, что XE-штамм COVID-19 не сильно отличается от «дельты»

Андрей Неделя
08:51 10.04.2022
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 варианта омикрон-штамма ХЕ.
Вирусолог заявил, что XE-штамм COVID-19 не сильно отличается от «дельты»
© Фото: Anna Shvets, Pexels
Читайте нас на:

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев оценил разницу между штаммами короновируса XE и «дельты».

Эксперт подчеркнул, что когда появился «омикрон», у части переболевших болезнь протекала в легкой форме, так же как и у тех, кто уже переболел «дельтой».

«Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «дельты», чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Академик отметил, что полных данных о продолжительности иммунитета к вирусу пока нет.

«Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего», - заключил вирусолог.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 варианта омикрон-штамма ХЕ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
В Херсоне нашли документы СБУ под грифом «совершенно секретно»
09:23 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
08:11 В стране и мире
Во Франции стартует первый тур президентских выборов
08:31 В стране и мире
Сербия планирует купить у Турции беспилотники «Байрактар»
07:08 В стране и мире
В Британии допустили рост счетов за газ и свет на 50% из-за санкций против России
Популярное
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
МО РФ: Россия безвозмездно и без условий вернула украинской стороне спасательное судно «Сапфир»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.