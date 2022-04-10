Вирусолог заявил, что XE-штамм COVID-19 не сильно отличается от «дельты»

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 варианта омикрон-штамма ХЕ.

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев оценил разницу между штаммами короновируса XE и «дельты».

Эксперт подчеркнул, что когда появился «омикрон», у части переболевших болезнь протекала в легкой форме, так же как и у тех, кто уже переболел «дельтой».

«Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «дельты», чтобы бить тревогу и говорить о том, что у нас коллективный иммунитет пропал, и все надо начинать сначала», - подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Академик отметил, что полных данных о продолжительности иммунитета к вирусу пока нет.

«Есть надежда, что это будет несколько лет, и тогда бояться особенно нечего», - заключил вирусолог.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцины «Спутник V», «Спутник лайт» и назальная форма препаратов будут эффективны против COVID-19 варианта омикрон-штамма ХЕ.