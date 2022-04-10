Трамп заявил о мощнейшем ядерном потенциале США

Экс-президент Штатов заявил, что ему удалось перестроить ядерные силы Америки таким образом, что страна в настоящий момент, по его словам, располагают мощнейшим потенциалом.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на митинге сторонников сопоставил ядерные силы Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что ненавидит упоминать это, но ему удалось перестроить ядерные силы Штатов таким образом, что страна в настоящий момент, по его словам, располагают мощнейшим потенциалом.

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со своим войсками. Я ненавижу даже об этом говорить, но у нас самые мощные ядерные силы...», — сказал экс-президент США.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва призывает власти США вернуть ядерное оружие из неядерных стран на свою территорию. А инфраструктура, созданная в Европе для размещения такого вооружения, должна быть ликвидирована.

Напомним, в конце февраля Владимир Путин приказал главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Вооруженных сил РФ Валерию Герасимову перевести силы сдерживания в режим боевого дежурства. Глава государства подчеркнул, что страны Запада предпринимают недружественные действия в отношении Москвы в сфере экономики и вводят нелегитимные санкции.