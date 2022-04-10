Экономист спрогнозировал равновесный курс рубля к доллару

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В сложившейся ситуации на международных рынках рубль продолжает укрепляться, поскольку предложение валюты превышает спрос. Об этом заявил экономист Артем Тузов, напомнив, что курс рубля к иностранным валютам - это баланс спроса и предложения. Сейчас экспортеры продают 80% своей валютной выручки на бирже, а также благодаря комиссии в 12% за покупку валюты.

«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар», - сказал финансист в беседе с агентством «Прайм».

Подобный курс является выгодным для отечественного Минфина, полагает эксперт, поскольку он создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. Ранее французский экономист и политолог Александр дель Валль заявил, что все попытки США изолировать Россию на международной арене могут привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня.

Автор напомнил, что все последнее время рубль активно укрепляется, несмотря на введенные странами коллективного Запада санкции, а рост цен на углеводороды обеспечивает Москву притоком валюты.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил, что страна переходит на прием платежей за поставки природного газа в рублях. Эта мера касается «недружественных стран», то есть тех, которые ввели антироссийские санкции. Страны-потребители должны будут переводить на счет Газпромбанка доллары и евро, которые затем сама кредитная организация конвертирует в рубли.