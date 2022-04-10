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Французский экономист предсказал падение доллара в пользу рубля

Ян Брацкий
03:47 10.04.2022
По мнению эксперта, мир становится все более многополярным и попытки США изолировать Россию только усиливают этот процесс.
Французский экономист предсказал падение доллара в пользу рубля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Все попытки США изолировать Россию на международной арене могут привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня. С таким предположением выступил экономист и политолог из Франции Александр дель Валль.

Оценивая позицию некоторых стран-членов ЕС, он предрек начало раскола в вопросе связей с Москвой. В пример дель Валль привел руководство Венгрии, готовое оплачивать российский газ рублями.

«Она (антироссийская политика США. - прим. ред.) даже рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть. Похоже, скоро самому понятию "нефтедоллар" придет конец», - приводит слова экономиста журнал Valeurs actuelles.

Автор публикации не оставил без внимания тот факт, что все последнее время рубль активно укрепляется, несмотря на введенные странами коллективного Запада санкции. А тем временем, стабильный рост цен на углеводороды обеспечит Москву притоком валюты, пояснил экономист.

«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», - заключил политолог.

Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Запад отреагировал на это решение введением жестких экономических санкций. Под ограничения попали крупнейшие банки РФ, госкомпании и отдельные физические лица. Некоторые иностранные бренды покинули российских рынок или существенно сократили свое присутствие в нем. В ряде случаев Москва ответила зеркально.

Так, президент России Владимир Путин объявил, что страна переходит на прием платежей за поставки природного газа в рублях. Эта мера касается «недружественных стран», то есть тех, которые ввели антироссийские санкции. Страны-потребители должны будут переводить на счет Газпромбанка доллары и евро, которые затем сама кредитная организация конвертирует в рубли. Отказ рассчитываться по данной схеме будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств со всеми вытекающими последствиями, предупредил Путин

Сразу после этого заявления из Кремля, Европа столкнулась со стремительным ростом цен на топливо и продовольственные товары.

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