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Экономист рассказал, как снизятся цены на технику из-за укрепления рубля

Александр Аксенов
05:47 10.04.2022
Специалист в области экономики Николай Переславский сообщил, что укрепление рубля приводит к снижению цен на технику на 20-30%.
Экономист рассказал, как снизятся цены на технику из-за укрепления рубля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В некоторых секторах отмечается падение цен в сравнении с ценами, которые были в начале марта. В особенности наблюдается снижение цен на продукты и технику. Таким мнением поделился экономист Николай Переславский.

«Постепенно приходят в норму цены на продукты, но здесь больше заслуга ФАС, поскольку цены на те продукты, которые производятся в России из российского сырья, не могли подорожать в два-три раза без определенных намеков на картельный сговор и искусственное создание ажиотажа», -  сказал Переславский в беседе с агентством «Прайм».

Ранее из данных Росстата стало известно, что в период с 26 февраля по 18 марта подешевел только один продукт - огурцы. Средняя цена на огурцы упала на 8,6% из-за малой доли импорта в сегменте, которая составляет всего 4%.

В Европе складывается другая ситуация. В частности, из-за подорожания электричества и газа выросли цены на продукты питания и напитки в Британии. Как уточнили в национальной статистической службе королевства, экономические вызовы связаны с нарушением цепочки поставок, ростом расходов и нехваткой рабочей силы.

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